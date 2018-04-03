واشنطن - أ ش أ

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, إنه سيتعامل مع روسيا بصرامة أكثر من أي من سابقيه, وذلك رغم الانتقادات المتكررة التي يواجهها الرئيس الأمريكي بشأن موقفه الذي يراه منتقدون متراخيا مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وأضاف ترامب للصحفيين, على هامش لقائه مع قادة دول البلطيق, اليوم الثلاثاء “الوضع الأمثل هو أننا نريد أن نمضي قدما مع روسيا. المضي قدما مع روسيا هو شيء جيد. ربما سنفعل وربما لن نفعل”, مضيفا: “على الأرجح لم يكن أحدا أكثر صرامة مع روسيا أكثر من دونالد ترامب”, بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

ويزور رؤساء كل من ليتوانيا واستونيا ولاتفيا البيت الأبيض لبحث ما يرونه تهديدا من روسيا, وسط توتر العلاقات بين واشنطن وموسكو, والذي بلغ ذروته مع تبادل طرد عشرات السفراء وإغلاق قنصلية لكل منهما في البلد الآخر, في ضوء رد جماعي من جانب 23 دولة غربية على التورط الروسي المزعوم في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته في سالزبري بالمملكة المتحدة, الشهر الماضي.