أسوان - أ ش أ

قال مدير عام المنطقة الجنوبية للسكك الحديدية بأسوان المهندس شعبان محمود، إن واقعة التصادم التي شهدها قطاران مميزان بمنطقة السد العالي جنوبي أسوان حدثت أثناء مناورة في حوش القطارات بالسد العالي، مضيفا أن الواقعة حدثت بين قطارين خاليين من الركاب تصادما بشكل جزئي، مما أحدث تلفيات بسيطة في عربتان بالقطارين، دون وقوع أي إصابات بشرية في الأرواح.

وأضاف محمود، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن أحد القطارين أثناء المناورة تصادم من الخلف بآخر متوقف في نفس الاتجاه بمنطقة حوش القطارات بالسد العالي، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محضر داخلي بمنطقة السكة الحديد بأسوان بأسباب الواقعة لمجازاة المسئول طبقا للائحة المقررة.