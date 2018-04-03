اخبار مصر - سماء المنياوي

اصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارا ببدء العمل على اجراء مقارنة بين الدراسة التي تم اجراؤها حاليا حول العمل في الوحدات الصحية وتلك التي أجريت في عام ٢٠٠٦ و حتى عام ٢٠١٠ من قبل شركة “ماكنزي” الأمريكية، ولم يتم العمل بها.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن الدراسة كان متعثر الحصول عليها بالرغم من تكبد الدولة مبالغ مالية كبيرة لإجراء تلك الدراسة، حيث شملت دراسة دورة العمل في الوحدات الصحية في نظام التأمين الصحي من حيث عدد أعضاء المهن الطبية والإداريين و التخصصات الطبية بالوحدات الصحية، وأجور الأطباء آنذاك.

ولفت الدكتور أحمد عماد الدين راضي الى انه تم الانتهاء من الدراسة الحالية شاملة التكاليف والمخصصات المالية، وتم عرضها على السيد رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء وسيتم عرضها نهائياً على السيد رئيس الجمهورية.