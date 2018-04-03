القاهرة - أ ش أ

فاز فريق طلائع الجيش على نظيره السويحلي الليبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في الدور قبل النهائي ببطولة إفريقيا للطائرة للرجال، والتي ينظمها النادي الأهلي حتى السادس من أبريل الجاري ، ليتأهل الفريق العسكري للمباراة النهائية.

وقدم لاعبو طلائع الجيش أداء قويا في لقاء اليوم، ونجحوا في حصد بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للبطولة، بعد الفوز على السويحلي الليبي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، جاءت نتيجتها كالتالي.. 25-17، 25-22، 22-25، 27-25.

وينتظر طلائع الجيش الفائز من لقاء الأهلي وسموحة لمواجهته في المباراة النهائية المقرر لها بعد غد، الخميس، في ختام البطولة.