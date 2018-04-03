أخبار مصر - حمودة كامل

في إطار فعاليات احتفال وزارة التضامن الاجتماعي باليوم العالمي للتوحد وتنفيذا لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان عام 2018 هو عام الإعاقة بما يمنحهم المزيد من الاهتمام والرعاية خاصة فئة الأطفال المعاقين.

افتتحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم مركز رعاية أطفال التوحد والحضانة الدامجة بالمطرية ليعد صرح لرعاية أطفال التوحد تقيمه وزارة التضامن الاجتماعي على مساحة 1000 متر تقريبا وبقيمة اجمالية قاربت 7 ونصف مليون جنيه .

واستمعت والى الى شرح تفصيلي عن الخدمات الطبية المقدمة حيث يتم عرض الطفل بعد استقباله على الطبيب النفسي المتخصص لتشخيص حالته يلى ذلك عرضه على طبيب انف واذن وحنجرة يقوم بتشخيص حالات الاضطراب في اللغة او الاحجام عن الكلام يعقب ذلك وضع البرامج الخاصة بالتدريب والتأهيل وفقا لحدة اضطراب التوحد لدى الطفل ومستوى الذكاء بناء على تقييم الأطفال من خلال الاختبارات والمقاييس الخاصة بالتوحد وقصور الانتباه والفرط الحركي كذلك تحديد مستوى ذكاء الطفل حيث يتم وضع البرامج العلاجية سواء الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات او التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظائفي والسيكوموتور والعلاج بالفن .

هذا وقد تفقدت والى 5 فصول تعليمية يضمها المركز لتدريب وتأهيل للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على العديد من المهارات واشادت بمستويات التجهيز واستمعت الى عرض حول البرامج المقدمة والتي تهدف الى تنمية المهارات الاجتماعية ومهارات رعاية الذات وتأهيل الأطفال ما قبل الأكاديمي والمهارات الأكاديمية بالإضافة الى منستورى وتعديل سلوك بالإضافة الى 4 فصول تعليمية لتدريب وتأهيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد على التخاطب.

واهتماماً بالجانب التعليمي للفن والموسيقى ودورهما في علاج أطفال التوحد يضم المركز فصلا لتعليم الرسم والأعمال الفنية التي تساعد وتمكن خلال فصول التخاطب وتنمية المهارات كذلك تعليم الموسيقى والاوريجامى ومعمل الكمبيوتر المجهز بالمركز.

حيث تفقدت والى المركز المكون من دورين والذي يقدم خدماته المتكاملة في مرحلته الأولى لعدد 50 طفل بداية من استقبال الطفل على أيدى متخصصين وفتح ملف خاص بكل ابن و غرفة الارشاد الاسرى التي تقوم بتقديم الارشادات والتوعية اللازمة لأهالي المصابين بالتوحد عن اضطراب طيف التوحد وبرنامج المركز.

كما افتتحت والى الحضانة الدامجة وهي احدى المؤسسات التعليمية للطفل في مرحلة مبكرة من عمره حتى وصوله الى سن المدرسة وتهدف الحضانة الى تدريب الطفل على التفاعل مع الاخرين وتنمية قدراته العقلية من حيث التذكر والفهم والادراك.

وتضم الحضانة المقامة على مساحة 300 متر فصلين بسعة 30 طفل يخصص منهم 10 من ذوي الإعاقة تقدم خدمات تعليمية لتدريب وتأهيل الأطفال على المهارات الاجتماعية و مهارات رعاية ذاتية وأخرى خاصة بالمرحلة والتأهيل قبل الاكاديمي بالإضافة الى تعديل السلوك والمهارات الفنية والكمبيوتر والانشطة وألعاب ترفيهية.

وفي ختام الجولة قامت الوزيرة بتكريم عدد من الجهات الداعمة التي أسهمت في تدعيم مؤسسات الأبناء من ذوي الإعاقة وهي لجنة المسئولية المجتمعية بالنادي الأهلي ومجموعة شركات طلعت مصطفى ومؤسسة البنك التجاري الدولي، كما كرمت رجل أشرف عادل الذي تبرع بمبلغ 10 مليون جنيه للمركز.

كما تفقدت والي على هامش الافتتاح معرضاً لمنتجات أبناء عدد من مؤسسات الإعاقة التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع منها اعمال الخزف والتريكو والاكسسوار كما قام النادي الأهلي بتقديم درع لتكريم معالي الوزيرة كما شاهدت الوزيرة الاحتفالية الفنية التي قدمها ابناء مؤسسات الإعاقة منهم ابناء مركز علاج الشلل الدماغى و ابناء مؤسسة التثقيف الفكرى بالحدائق و فتيات مؤسسة التثقيف الفكرى حلوان و ابناء الرعاية الذاتية المرج ومركز تدريب المطرية وابناء مؤسستى التثقيف الفكرى والاحداث الضالين بالجيزة.