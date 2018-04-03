تونس - أ ش أ

أعلن البنك الإسلامي للتنمية اليوم الثلاثاء إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والعلوم برأسمال 500 مليون دولار ليعمل بمثابة منصة للتطوير التكنولوجي وتعزيز الابتكارات العلمية بين الدول أعضاء مجموعة البنك لتحقيق التأثير التنموي الاقتصادي الشامل والمستدام وتعزيز الأنشطة المشتركة في القطاعات الرئيسية كالصحة والزراعة والمياه والتعليم.

واكد الدكتور بندر حجار رئيس مجموعه البنك الإسلامي للتنمية – في تصريح اليوم – “إن الدول الإسلامية تواجه تحديات عديدة يمكن حلها من خلال التكنولوجيا حيث جاء حرص البنك على إنشاء صندوق دعم التكنولوجيا لتمكين الدول الأعضاء من تعزيز ودعم إمكانياتها التكنولوجية بما يساعدها على زيادة الإنتاج وتطوير أعمالها وتحسين مستوى معيشتها.