اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

سعيا للارتقاء بملف المياه فى مصر ، جاء لقاء الرئيس السيسى برئيس الوزراء ووزراء الزراعة والرى والاسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث وجه بالاستمرار في تحسين جودة المياه وسرعة الانتهاء من جميع محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف، مع ضمان ثبات مستوى كفاءتها طوال العام

الرئيس يتابع الموقف التنفيذي للخطة القومية لتحلية المياه

وفى ذات الاطار ..أكد الرئيس فى اتصال هاتفي برئيس الوزراء الاثيوبي الجديد الدكتور أبي أحمد ، اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية بأثيوبيا وما يربط بين البلدين من مصير مشترك، مشيراً إلى تطلع سيادته للعمل مع رئيس الوزراء الاثيوبي الجديد من أجل مواصلة تعزيز الإطار الشامل للعلاقات بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة

السيسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الاثيوبي الجديد

هذا ومن المقرر ان تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم يومي غد وبعد غد اللقاء التساعي بشأن سد النهضةو الذي يضم وزراء الخارجية والموارد المائية ورؤساء المخابرات بمصر والسودان وإثيوبيا بهدف دفع جهود التفاهم واستكمالا لتنفيذ إعلان المبادئ حول السد.

غدا ..مصر تشارك فى اجتماع متعدد الاطراف حول سد النهضة

سياسيا .. اكد الرئيس السيسي خلال استقباله الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود استعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه وتعزيز تماسك نسيجه المجتمعي في إطار موحد من المواطنة

السيسي يستقبل رئيس مجلس النواب العراقى

عربيا ايضا … طالبت الجامعة العربية الثلاثاء مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مواجهات الجمعة الماضية التي ادت الى مقتل 17 فلسطينيا وإصابة نحو 1500 بجروح في قطاع غزة.

الجامعة العربية تطالب بلجنة تحقيق دولية في صدامات غزة

وعن انباء طقس الغد … يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتي شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا ، وتسجل العظمى بالقاهرة 26 والصغرى 16 ، والاسكندرية 23 15 ، ومطروح 22 15 ، اما بورسعيد فتبلغ العظمى بالقاهرة 22 اما الصغرى 16.

طقس الاربعاء معتدل..والعظمى بالقاهرة 26

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الفريق أول صدقى صبحى يشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى التاسع للكلية الفنية

الفريق أول صدقى صبحى يشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى التاسع للكلية الفنية الفريق أول صدقى صبحى يشهد الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى التاسع للكلية الفنية Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op dinsdag 3 april 2018

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