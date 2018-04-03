الخارجة - أ ش أ

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون, مساء اليوم الثلاثاء, في حادثين بطريق الداخلة / شرق العوينات.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد اللواء عبد الرحمن شحاتة بلاغkا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من مطار الداخلة, نتج عنه إصابة كل من: أحمد سيد حنفي, 31 عاما, مقيم بالقاهرة, ومحمود حمدي, 35 عاما, مقيم بمركز الداخلة, ونصر الدين عبد الله علي, 55 عاما.

ووقع الحادث الثاني نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الداخلة / العوينات بالكيلو 140, ونتج عنه مصرع أحمد شحاته علي محمد, 50 عاما, مقيم بمحافظة أسيوط, وإصابة كل من: وليد كامل علي, 28 عاما, مقيم بمحافظة أسيوط, وطاهر قدري محمد عبد الله, 29 عاما.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي. وتحرر محضران بالحادثين, وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.