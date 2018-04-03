القاهرة - أ ش أ

اكدت إنجي مشهور, مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون التربية الخاصة, إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالطلاب ذوي الإعاقة,

وبدأت في تنفيذ خطة لتدريب 6000 من المعلمين المتخصصين والموجهين على موضوعات متعلقة بالدمج التعليمي.

وأضافت مشهور – خلال احتفال الوزارة باليوم العالمى للتوحد بالتعاون مع الجمعية المصرية للأوتيزم بحضور الدكتور طارق شوقي – أن الوزارة تطمح بحلول عام 2020 إلى استفادة سوف 100 ألف طفل من التعليم الجيد ومن بيئة أكثر ملائمة للأطفال في المدارس المستهدفة.. مشيرة إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ بطولات رياضية للطلاب ذوي الإعاقة, إلى جانب إعداد قاموس إشارى يتضمن 10 آلاف كلمة وتوزيع أجهزة أيضا للطلاب.