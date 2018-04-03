القاهرة - أ ش أ

تدخلت وزارة السياحة لحل الأزمة الخاصة بالبصمة الحيوية للمواطنين الراغبين في أداء العمرة, والتي تفاقمت نتيجة حدوث عطل في النظام الإلكتروني

الخاص بوزارة الخارجية السعودية خلال الأيام الماضية, وما ترتب عليها من تكدس للمواطنين أمام مراكز الشركة المسؤولة عن أخذ البصمة.

وتواصلت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مع وزارة الخارجية المصرية والقائم بأعمال السفير السعودي; لإلغاء الإجراء الخاص بإلزام المعتمرين بأخذ البصمة الحيوية في مراكز الشركة في مصر, والاكتفاء بالإجراء المماثل الذي يتم في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المشاط أن الوزارة لن تألو جهدا في إنجاح موسم العمرة لهذا العام, قائلة إنها على تواصل مستمر مع الخارجية والسلطات السعودية لحل الأزمة في أسرع وقت حتى يتمكن المواطنون من السفر وفقا لمواعيد رحلاتهم, وحتى لا تتحمل الشركات خسائر بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية.

وأوضحت أن هناك أيضا اتصالا دائما ما بين الوزارة وغرفة شركات السياحة لمعرفة آخر المستجدات في هذا الشأن للوصول الى حل عاجل لهذه الأزمة.