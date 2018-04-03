القاهرة - أ ش أ

غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي, المستشفى في الإمارات, اليوم/الثلاثاء/, بعدما خضع للعديد من الفحوصات الطبية والأشعة

لمدة 12 يوما, للعلاج من آلام الظهر.

وذكر بيان صادر عن النادي الأهلي أن الفريق المعالج للخطيب قام خلال الأيام الماضية بعملية حقن الظهر أكثر من مرة, وتلقى العلاج في نفس الوقت حتى لا يلجأ رئيس الأهلي للمسكنات مرة ثانية لتخفيف آلامه.

وأكد الفريق الطبي أن حالة الخطيب تحسنت بنسبة وصلت إلى 60 % قبل مغادرته المستشفى, وهو مؤشر إيجابي كبير للاستجابة للعلاج الطبيعي والذي يبدأه رئيس الأهلي غدا بأحد المراكز الطبية ويستمر لمدة أسبوعين, تحت إشراف الأطباء الذين يتابعون حالته, والتي باتت مطمئنة.