لندن - رويترز

أفاد قصر بكجنهام بأن الأمير فيليب (96 عاما) زوج ملكة بريطانيا أدخل المستشفى وسيخضع لجراحة في الورك يوم الأربعاء.

وذكر متحدث يوم الثلاثاء ”صاحب السمو الملكي دوق ادنبره أدخل مستشفى الملك إدوارد السابع في لندن بعد ظهر اليوم للخضوع لجراحة مقررة غدا في الورك“.

وتخلى الأمير فيليب عن ممارسة المهام العامة في أغسطس آب الماضي على الرغم من مواصلته حضور بعض المناسبات.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه قضى يومين في مستشفى في يونيو حزيران الماضي كإجراء احترازي للعلاج من عدوى ولم يكمل إحدى الفعاليات لاعتلال صحته.

وقال مصدر ملكي الأسبوع الماضي إنه لم يحضر قداسا سنويا حضرته الملكة إليزابيث يوم الخميس بسبب المشكلة التي يعاني منها في الورك.