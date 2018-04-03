القاهرة- أخبار مصر

تابع المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بحضور وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، الاستعدادات الجارية بشأن توفير أجهزة حاسوب لوحي “تابلت”، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم والتى تتضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات فى العملية التعليمية.

واستعرض الاجتماع الخطوات الجاري اتخاذها لتصنيع أجهزة “تابلت” محلياً، بهدف توفير نحو600 ألف جهاز كمرحلة أولى إعتباراً من العام الدراسي القادم، حيث تمت مناقشة خطة التصنيع المحلي، بما في ذلك الاستعدادات التي يتم تدبيرها لتوفير خدمات الصيانة والدعم الفني للأجهزة.

كما تم خلال الاجتماع دراسة وضع استراتيجية طويلة الاجل للتوسع في الصناعات الالكترونية محلياً، وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك تدريب ورفع كفاءة العاملين، لمواكبة التطورات التكنولوجية المستمرة في العالم، باعتبارها صناعة واعدة وهامة، وبحيث يمكن تلبية الاحتياجات المحلية مع امكانية التصدير للخارج.