القاهرة /أ ش أ/

يحتفل قطاع المتاحف بوزارة الآثار بيوم اليتيم, والذي تحتفل به مصر أول جمعة من شهر أبريل, حيث يقيم متحف النسيج بشارع المعز, ومتحف الفن الإسلامي بباب الخلق فعاليات يستضيف خلالها مجموعة من الأطفال من دور الأيتام.

وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف – في تصريح اليوم /الثلاثاء/ – أن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرص قطاع المتاحف بمشاركة مختلف أطياف الشعب في جميع المناسبات وتوطيد علاقتهم بالمتاحف من خلال الأعياد والمناسبات العامة والقومية.

ومن جانبه, أشار الدكتور أشرف أبو اليزيد مدير عام متحف النسيج المصري إلى أن المتحف ينظم احتفالية تحت عنوان “فرحهم 3”, لمجموعة من أطفال دار أيتام الجمالية بعد غد الخميس.