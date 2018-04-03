القاهرة - أ ش أ

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، قادر على تخطي دور المجموعات، ببطولة كأس العالم، والصعود كثاني مجموعته.

وأشاد نجم منتخب الفراعنة السابق بالإنجازات الكبيرة التي حققها المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مع المنتخب الوطني.

وأشار جعفر إلى أن كوبر تمكن في زمن قياسي أن يصنع الفارق مع المنتخب، بعد أن قاده إلى الصعود لنهائي بطولة أمم إفريقيا في نسختها الأخيرة، إلى جانب التأهل إلى كأس العالم

2018 بعد غياب عدة سنوات.