أخبار مصر- فيصل زكي

هنأ وزير الطيران المدني شريف فتحي الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنتخابه لفترة رئاسية ثانية متمنياً له مزيداً من النجاح والتوفيق فى تقدم الدولة المصرية فى كل المشروعات التنموية التى يجنى ثمارها أبناء شعب مصر.

وفى برقية لتهنئة الرئيس قال فيها شريف فتحي وزير الطيران المدني.. اتشرف بتقديم خالص التهاني بثقة الشعب المصري العظيم والتي توجت بانتخاب سيادتكم لفترة رئاسية ثانية في انتخابات ديمقراطية شهد لها العالم أجمع واثبت فيها الشعب المصري وعيه وتقديره لانجازات سيادتكم وإصراره علي المضي قدما في طريق التقدم والتنمية والقضاء على الإرهاب.. وفقكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير لبلدنا الحبيب.