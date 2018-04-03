المنيا- وفاء صلاح

تمكنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، من ضبط عدد 103 كيلو من الأسماك المملحة ( الفسيخ) غير صالحة للاستهلاك الأدمي خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الطب البيطري على الأسواق والمحلات العامة بمركز ملوي وذلك بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين للوقوف على المعروض من منتجات خاصة مع اقتراب أعياد الربيع وشم النسيم والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح دكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن الحملة أسفرت أيضاً عن مصادرة عدد 75 كيلو من اللحوم البلدية لدى أصحاب محلات جزارة تم ذبحها خارج المجزر وقد تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.