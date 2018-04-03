أخبار مصر -د.هند بدارى

“نريد جنى الثمار وتحقيق الطموحات وتحجيم التحديات ” ..هذه الجملة لخصت رسائل ورؤى عدد من الخبراء والمسئولين حول أهم الملفات العاجلة على أجندة الرئيس السيسى خلال الفترة الرئاسية الثانية .

الأمن ..أولا



وقد سجل موقع أخبار مصر أبرز مطالبهم وأحلامهم فى ميادين مختلفة حيث اكد اللواء نبيل فؤاد الخبيرالعسكرى والاستراتيجى للموقع أن الملف للامنى يتصدر ملفات المرحلة المقبلة لمواصلة الحرب على الارهاب فى سيناء وكل أنحاء مصر.

وأضاف اللواء نبيل فؤادأن الملف الاقتصادى يأتى بالمرتبة الثانية من خلال اصلاحات تحسن مستوى المعيشة وترفع قيمة الجنيه مقابل الدولار بما لا يتسبب في عجز بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام الجديد للارتقاء بجودة الحياة لأن الشعب المصري يضع آمالًا في حلول عملية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها عقب قرار تعويم الجنيه، والذي تسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة البطالة.

واشار الى مجىء الملف السياسى بالمرتبة الثالثة لتفعيل دورمصر الرائد وحل المشكلات اقليميا ودوليا .

تنمية وتعمير سيناء



وقال د.اكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة للموقع إن من ابرز الاولويات بالملف الاقتصادى تنمية وتعمير واستزراع سيناء بحيث تصبح منطقة جذب سكانى خاصة للشباب للحد من الهجرة غير الشرعية ومحاربة الارهاب لأن بها ثروات و معادن وزراعات وسواحل لتنشيط السياحة.الى جانب التنمية الشاملة للموارد والبشر من خلال المشروعات القائمة والقادمة لجنى الثمار .

وتمنى أن تشهد السنوات الأربعة المقبلة جني ثمار المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربعة الماضية ليشعر الشعب بتحسن معيشته، حيث ينتظر أن تظهر البشائر الاقتصادية لحقل الغاز “ظهر” في نهاية يونيو المقبل، بتحقيق عائد يقرب من مليار دولار تقريبًا، مما يعود بالفائدة على رواج الاحتياطي الأجنبي.

تفعيل دور الاحزاب

وعلى مستوى الملف السياسى ،طالب د.بدر الدين بدفع عملية التحول الديمقراطى بمصر وتفعيل دورالاحزاب فى الشارع لخدمة الناس وحل مشاكلهم وتقليص عدد الاحزاب غير المؤثرة لأن هناك نحو ١٠٥أحزاب منها ١٢حزب فقط ممثلة بالبرلمان بحيث يتم دمج التيار الواحد فى تكتل (يمين ،يسار ،وسط ) ليكون فاعلا ويعرف الناس برنامجه ونشاطه ويؤهل كوادر جديدة .

وشدد استاذ العلوم السياسية على ضرورة حل مشكلة سد النهضة دون الاضرار بأمن مصر المائى واستمرار السياسة الخارجية النشطة من خلال الجولات المكوكية ودبلوماسية القمة على مستوى الزعماء (لساعات أو يوم) للوصول الى تفاهمات واتفاقات وجذب المشروعات والاستثمارات.

وصرح د.عادل عامررئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية للموقع بان الرئيس حمل على عاتقه ملفات مهمة، كان أهمها السكة الحديد والمستشفيات، والتعليم، فضلا عن تيسير الاجراءات لجذب المستثمرين لمصر وقام بتحسين صورة مصر الخارجية بعد ابتعادها عن الساحة الدولية بسبب الجماعة الإرهابية، وعمل على عودة القاهرة للقارة الإفريقية مرة أخرى.

ويرى عامر أنه من أهم الملفات التي يجب أن يضعها الرئيس في اعتباره ملف محاربة الفساد الذى يمثل توجها قوميا حاكما لعمل المؤسسات بجانب مواصلة تدشين المشروعات الوطنية العملاقة وتوفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تنمية محور قناة السويس

ومن الملفات المهمة أيضا مواصلة تنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية لخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء والاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية والتعاون مع كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة و ستمر حتما من خلال قناة السويس.

كما يعد المشروع القومي لتنمية سيناء من الملفات المهمة حيث تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء وحدات سكنية في شبه جزيرة سيناء وتنمية أرض الفيروز زراعيا وصناعيا واستمرار العمل في مشروع المليون ونصف المليون فدان فضلا عن مشروع الشبكة القومية للطرق وإقامة الشبكة القومية للطرق والمشروع القومي للمدن الجديدة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة.

استكمال مشروع الاسكان

وأكد عامر أنه لابد من استكمال المشروع القومي للإسكان الأضخم في تاريخ مصر المعاصر بجانب استمرار تنفيذ المشروع القومي للكهرباء حيث تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها وتطوير محطات التحكم.أيضًا فإن ملف مشروعات بناء الإنسان المصري وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية حيث تواصل الدولة العمل بكل قوة في مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر في مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودي الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجا ومصر بلا غرامات والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وبنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.

ويرى د.عامرأن أغلب التحديات التي كانت موجودة في الفترة الرئاسية السابقة لن تكون موجودة في الفترة الرئاسية القادمة، لذلك لابد من الاهتمام بالملفات التي كانت مؤجلة خلال المرحلة الماضية، و من بينها الاهتمام بالقرى والمحافظات الأقل حظا من التعليم والصرف الصحي والخدمات الرئيسية، وعلى الرئيس السيسي اختيار الوزراء في الحكومة الجديدة من الكفاءات والأشخاص المحبين للوطن حتى ننهى الفساد ونواصل مسيرة التقدم.

تحديث منظومة النقل

ومن ابرز القوانين التى طالب بسرعة اقرارها النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم النقل البري بالتكنولوجيا، حيث يرى د.سوقى انه يعد نقله جديدة في وسائل النقل والمواصلات ومواكبة التطورات التي طرأت علي عمليات نقل الركاب، كما يساهم في توفير فرص عمل للشباب، مشيراً إلي أن لجنة النقل ألزمت الحكومة بالمادة “5” من القانون،المتعلقة برسوم الشركات العاملة في إطار مشروع القانون، حتى لا تزداد الرسوم، حيث يعد المشروع فرصة لتشغيل الشباب.

وأكد النائب أنه علي الحكومة العمل علي تطوير وسائل النقل البري لتعمل بنفس الطريقة خاصة التاكسي الأبيض كما يجب علي الحكومة تسهيل عمل هذه الشركات مع مراعاة الرقابة فقط، حيث أن مشروع القانون ألزم مقدمي هذه الخدمة بحقوق الدولة.

اعلام يحترم العقول

وطالب د.حسن على رئيس جمعية حماية القراء والمستمعين والمشاهدين بان يتم تفعيل دور الهيئات الاعلامية الثلاث حتى يتحقق ضبط الاداء الاعلامى ونشر الوعى قبل العقاب الرادع وان يتم دعم “ماسبيرو” لانه الاكثر التزاما اعلاميا كى نبلور منظومة اعلامية تحترم عقول الناس ويتصدى للشائعات .

نهضة العلم وتوظيفه للتنمية

وعبرت منة الصيرفى باحثة بمدينة زويل عن تفاؤلها بقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكارالذى وافق عليه مجلس النواب وتوقعت أن يحدث طفرة بتيسير اجراءات البحث العلمى وعدم تعطيلها بسبب التمويل أو عدم توافر المواد الخام التى يتم استيرادها من الخارج .

وطالب د.عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتفعيل خطة تطوير المراكز والمعاهد والهيئات البحثية وربطها مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030 والاستعانة بنخبة من الخبراء من الهيئات العالمية في هذا المجال والتوأمة مع المراكز البحثية العالمية المماثلة، وذلك بالتنسيق مع صندوق العلوم والتكنولوجيا.

ودعا الى تحديد الأفكار البحثية القابلة للتنفيذ تمهيدًا لعرضها على المؤسسات والجهات المعنية لتمويلها، خاصة التي ترتبط باحتياجات المجتمع المصري.

*وأخيرا ..هذه المطالب ..أحلام وطموحات ينتظرها الشعب المصرى ويسعى لتحقيقها ليس فقط لجنى الثمار ولكن الأهم لبناء مصر الجديدة .