القاهرة-أش أ

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري بأن الوزارة تابعت حادث إصابة 13 طالبا وطالبة وسائق الحافلة بمدرسة الواحة الخاصة بإدارة الخليفة والمقطم التعليمية; إثر انقلابهم بالحافلة الخاصة بالمدرسة وذلك أثناء ذهابهم لمنازلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وذكر خيري “إنه تم نقل الطلاب لمستشفى البنك الأهلي; لعمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم, مضيفا أن أسماء الديب مساعد وزير التربية والتعليم لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو قامت بمتابعة الحادثة فور علمها”.

وأضاف: “أن كلا من محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والدكتور صلاح عمارة رئيس الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة تابعوا الحادث مؤكدين جميعا على أن جميع الطلاب غادروا المستشفى وفي حالة صحية جيدة, أما بالنسبة للسائق فإصابته خطيرة ومن المنتظر إجراء عملية جراحية سريعة له وجاري الاطمئنان على حالته من قبل الوزارة”.