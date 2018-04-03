القاهرة - أ ش أ

دعا الدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية المستثمرين العرب والبرازيليين للاستثمار في محور قناة السويس ومشروع نيوم العملاق وإقامة مناطق لوجيستية وموانئ محورية في بعض الدول العربية لتكون منصات تصدير.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدي الاقتصادي العربي البرازيلي بمدينة سان باولو بالبرازيل بعنوان السيناريوهات الاقتصادية في البرازيل والدول العربية.

وأكد ضرورة التحول من التجارة البسيطة تصديرا واستيرادا بين الدول العربية والبرازيل إلى شراكة اقتصادية استراتيجية وعمل مشروعات مشتركة لإنتاج الغذاء والعمل على إحياء مشروع الربط البحري بين الدول العربية.

ومثلت مصر بالمنتدى بوفد تضمن ممثلين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية ووزارة الاستثمار ووزارة السياحة وعدد من رجال الأعمال حيث تأتى مصر بالمركز الرابع ضمن أكبر الدول العربية المصدرة للبرازيل بقيمة 140.15 مليون دولار صعودا من 73.14 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 وبنسبة نمو وصلت إلى 91.63 %.