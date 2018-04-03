القاهرة /أ ش أ/

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 20 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وينص التعديل علي انه يجوز للهيئة القومية لسكك حديد مصر , وبعد موافقة وزير النقل إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين, ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10?? من أسهم تلك الشركات.

كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصاk طبعيين كانوا أو اعتباريين, لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية.

نشر القانون في الجريدة الرسمية.