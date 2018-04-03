موسكو - رويترز

اعلن البنك المركزي الروسي اليوم الثلاثاء ان الدولارات الأمريكية شكلت 46.5 % من احتياطياته الدولية حتى 30 سبتمبر 2017 بينما بلغت حصة اليورو 24.1 %، وهو ما يشير إلى تحول نحو العملة الخضراء على مدار العام السابق.

وأضاف البنك المركزي، الذي يعلن التغيرات في الاحتياطيات متأخرة بضعة أشهر، أن حصة الذهب في احتياطياته الدولية بلغت 16.3 % بينما بلغت حصة الجنيه الاسترليني 8.1 %.

وفي نهاية سبتمبر 2016 شكل الدولار 40.1 % من الاحتياطيات واليورو 29.5 %.