جنيف - رويترز

أظهرت وثيقة لمنظمة التجارة العالمية أن الصين أخطرت المنظمة بأنها فرضت رسوما انتقامية قيمتها 611.5 مليون دولار على وارداتها من منتجات أمريكية بقيمة 2.75 مليار دولار تشمل لحم الخنزير والمكسرات والإيثانول، ردا على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.

تأتي الوثيقة، المؤرخة بيوم الخميس الماضي لكنها لما تُنشر إلا بعد انتهاء عطلات عيد القيامة، بعد أن اعلنت الصين في وقت متأخر الأحد إنها زادت الرسوم على 128 منتجا أمريكا بما يصل إلى 25 % في تصعيد لنزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستوفت الصين التزامها القانوني بإخطار منظمة التجارة والدول الأعضاء الأخرى بإجراءاتها الانتقامية.