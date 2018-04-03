أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم 3 أبريل “الحبيب المالكي” رئيس مجلس النواب المغربي، بمقر وزارة الخارجية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية أعرب لضيفه عن اعتزازه الكبير بالعلاقات المصرية المغربية التاريخية الممتدة والمتميزة، مؤكداً على رغبة مصر في تعميق التواصل ودفع التعاون الثنائي نحو آفاق جديدة ومتنوعة، مؤكداً على عمق وتجذر العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب وشعبيهما اللذين يجمعهما قدر عال من التآخي والتواصل الحضاري والإنساني، مشيراً في هذا الصدد إلى فخر مصر باختيارها كضيف شرف للدورة الأخيرة لمعرض الكتاب بالدار البيضاء في فبراير الماضي.

وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري استعرض مع المالكي آخر التطورات السياسية والإقليمية على الساحتين العربية والإفريقية، مؤكداً على أهمية التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين بشأن أبرز الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الاستقرار في ليبيا وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة تدفقات الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن دعم جهود التنمية في القارة الإفريقية. كما تناول وزير الخارجية أهمية تدشين مجموعة للصداقة البرلمانية بين البلدين بما يعكس مستوى وعمق العلاقات.

ومن جانبه، تحدث رئيس مجلس النواب المغربي عن أهمية تعزيز العلاقات المصرية المغربية في كافة المجالات، وأن يتم الاعداد الجيد للجنة المشتركة، والتي تنعقد على مستوي قيادتي البلدين، لتوجيه دفعة حقيقية وقوية للعلاقات. كما حرص” المالكي” على توجيه التهنئة باسم جلالة الملك محمد السادس ملك المغرب وباسم حكومة وشعب دولة المغرب الشقيقة، علي فوز السيد الرئيس بولاية رئاسية ثانية، مشيراً إلى أن مصر كانت وستظل الدولة الأكثر حرصا وعملاً علي دعم الاستقرار والسلام في العالم العربي، وأن المغرب يسعده أن يرى مصر مستمرة في الاضطلاع بهذا الدور دائماً.