الاسماعيلية-أ ش أ

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار بلال أبو السعود في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة 89 متهما إخوانيا في قضية حرق سيارات رجال الشرطة إلى جلسة 6 مايو المقبل; لاستكمال المرافعة.

وكان المتهمون قد انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية وكونوا خلية أسموها الخلايا العنقودية لإتلاف سيارات رجال الشرطة والأمن والقيام بأعمال عنف وإرهاب لرجال الأمن والمواطنين وشاركوا في إضرام النيران بعدد من السيارات الخاصة لرجال الشرطة والقضاء ومقهى في مدينة الإسماعيلية خلال عام 2013 مستخدمين المواد الملتهبة والمفرقعات المحظور حيازتها قانونا.