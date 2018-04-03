أخبار مصر- سماء المنياوي

شهد اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالى XD- EGEMAC إنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت بالإضافة إلى مهمات الـ GIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق.

شهد الافتتاح اللواء /أحمد حامد محافظ السويس، والسفير/ خان بينج قنصل دولة الصين بمصر، وخوه ليان عضو الجمعية العمومية لشركة XD إجيماك ، والمهندس/مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الالمانية لصناعة المنتجات الكهربائية ورئيس مجلس إدارة شركة XD إجيماك لمهمات الجهد العالى.

وأعرب شاكر عن إمتنانه من المشاركة فى حفل افتتاح مصنع محطات محولات الجهد العالى XD- EGEMAC ، والذى يعد هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج مهمات محطات محولات القوى حتى جهد 500 كيلوفولت بالإضافة إلى مهمات الـ GIS جهود 500/220/66 والمهمات الأخرى لمحطات محولات مثل المكثفات ومانعات الصواعق.

وقدم الدكتور شاكر التهنئة للسيد اللواء محافظ السويس وللشريك الصينى (شركة XD الصينية) على نجاح هذه التجربة، متمنياً أن يكون هذا المصنع امتداداً للتعاون المثمر والمتميز بين البلدين فى جميع المجالات.

وأضاف أنه قد أصبح للشركات المصرية خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء و كذا صيانة وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية بالتعاون مع شركات دولية (جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو) في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات.

وأوضح شاكر أنه سوف يصل إجمالى القدرات الكهربائية التى تم إضافتها للشبكة الكهربائية الموحدة خلال الثلاث سنوات الماضية إلى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وأشار شاكر إلى استراتيجية قطاع الكهرباء لمزيج الطاقة الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035.

ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا فى شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة استثمارية حوالى 22.5 مليار جنيه.