القاهرة -أخبار مصر

شهد الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولى العلمى التاسع الذى تنظمه الكلية الفنية العسكرية فى الفترة من (3-5) إبريل بمشاركة أكثر من (26) جهة علمية من الجامعات والهيئات والمراكز البحثية

ويناقش المؤتمر أكثر من (200) ورقة بحثية فى (49) جلسة علمية و(23) ورشة عمل يشارك فيها (22) دولة عربية وأجنبية بمختلف دول العالم .

بدأت الجلسة بكلمة اللواء دكتور / محمد طلبة سلام مقرر عام المؤتمر إستعرض خلالها عدد من الأوراق البحثية وأهم الموضوعات التى يتناولها المؤتمر من أنظمة الإتصالات والرادارت الحديثة وشبكات القوى الكهربائية العملاقة والإستشعار عن بعد والمسح الجوى وتخطيط المشروعات .

وأشار اللواء دكتور مهندس / مصطفى محمد عبدالوهاب مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانات لدعم العمل البحثى بدءاُ من تطوير العملية التعليمية وتوفير المعامل المتكاملة والمراجع الحديثة ومساعدات تدريب متطورة ليكون لدينا القدرة على مواكبة التطور العالمى للتعليم الهندسى والبحث العلمى وبمشاركة كاملة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجامعات العالمية ، وتطوير منظومة الأداء لأعضاء هيئة التدريس وبناء شخصية الضابط المهندس المقاتل ، كذلك التوسع فى المشاركة فى المسابقات العالمية والمحلية .

وبمناسبة تخرج الدفعة الأولى من قسم هندسة السفن والغواصات بشعبة الهندسة البحرية بالكلية الفنية العسكرية تناولت المحاضرة الإفتتاحية للمؤتمر التوجهات الحديثة لتصميم وبناء بدن السفن الحربية ، بالإضافة إلى التعاون الأكاديمى بين جامعة لودفيج ماكسمالين بألمانيا والكلية الفنية العسكرية .

وفى نهاية الجلسة وجه الفريق أول / صدقى صبحى التهنئة للسيد الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على الثقة الغالية التى تمتع بها من قبل كل المصريين متمنياً له التوفيق خلال الفترة الرئاسية القادمة واكد أن القوات المسلحة مستمرة فى التعاون الكامل مع القيادة السياسية لإستكمال مسيرة مصر فى قفزاتها التنموية العملاقة .