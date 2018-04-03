أخبار مصر- عصمت سعد

أكدت عبير إبراهيم مسؤول إدارة التعليم الخاص والدولي أنه تم إنهاء الاتفاق النهائي المنظم لأعمال الشهادة البريطانية داخل جمهورية مصر العربية وجاري توقيعه يوم الأربعاء الموافق ٤/٤/٢٠١٨ بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن المركز الثقافي البريطاني، وهيئات الاختبار(كامبردج – بيرسون اديكسيل – إكسفورد).

وأوضحت ابراهيم أن هذا الاتفاق جاء بعد عمل متواصل استمر لمدة تقارب العام من جانب الإدارة للتعليم الخاص والدولي والجهات المعنية والإشرافية بالوزارة بالاشتراك مع المركز الثقافي البريطاني وهيئات الاختبار( كامبردج – بيرسون اديكسيل – اكسفورد).