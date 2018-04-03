القاهرة /أ ش أ/

افتتح وزير البيئة الدكتور خالد فهمي اليوم /الثلاثاء/ خطاً لإنتاج الأسمنت بطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف طن كلنكر/يوم, والذي يتم تشغيله لأول مرة على مستوى مصر ومنطقة الشرق الأوسط باستخدام تكنولوجيا للوقود البديل وذلك بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة بمحافظة السويس.

وذكر فهمي – في كلمته خلال الافتتاح – ” إن تلك الخطوة تستهدف استبدال مصادر الطاقة التقليدية بأخرى من المخلفات الزراعية والمخلفات البلدية تصل كميتها إلى 185 ألف طن والتي تمثل نسبة تصل إلى 35% من إجمالي حجم الوقود المستخدم, الأمر الذي سيساهم في تقليل فرص حرق مثل هذه المخلفات في غير مكانها وبالتالي خفض نسب تلوث الهواء خاصة وقت نوبات التلوث الحادة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام “.