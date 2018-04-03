القاهرة - اخبار مصر

صرح وزير المالية عمرو الجارحي اليوم الثلاثاء بان مصر تستهدف زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي من 14 % إلى 18 %.

وأوضح عمرو الجارحي في بيان أن الوزارة تعد استراتيجية لزيادة حجم الإيرادات على المدى المتوسط في محاكاة للدول ذات الاقتصاديات الشبيهة حيث تستهدف وصول مساهمة الحصيلة الضريبية إلى 18 % من الناتج المحلي الإجمالي لخفيض عجز الموازنة وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباءها.

وذكر الجارحي ان الوزارة تعمل على تحسين وميكنة الخدمات المقدمة للممولين وتسهيل إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية والتعامل عموماً مع مصلحة الضرائب.