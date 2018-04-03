القاهرة-أش أ

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة, بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود التي جاءت تنفيذا لتعليمات اللواء مجدي عبد الغفqار وزير الداخلية على مدار شهر مارس الماضي, عن ضبط 95 قضية مواد بترولية مضبوطات 3 ملايين و53 ألفا و586 لتر سولار وبنزين و401 قضية اسطوانات بوتاجاز بمضبوطات 17 ألفا و938 أسطوانة قبل محاولة بيعها بالسوق السوداء و257 قضية دقيق مدعم وأقماح و521 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 12 ألفا و121 قضية في مجال (المحلات العامة الشهادات الصحية, عدم الإعلان عن الأسعار بيع بأزيد من السعر باعة جائلين), و55 قضية في مجال الغش التجاري وضبط 519 قضية في مجال اللحوم والطيور الفاسدةو 330 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر وضبط 156 قضية فى مجال الأعلاف والأسمدة وأكثر من 13 ألف قطعة ألعاب نارية.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.