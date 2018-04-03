بغداد - أ ش أ

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، العميد يحيي رسول، العثور على 47 عبوة ناسفة و5 مضافات بداخلها مواد غذائية في مناطق متفرقة من محافظة ديالي.

وأضاف المتحدث، أن قيادة عمليات نينوي تمكنت من العثور على 45 عبوة ناسفة في عملية أمنية نفذتها في قرية “السكينية”، وتم تفجيرها من قبل القوات الأمنية.

وأشار رسول إلى أن القوات الأمنية في قيادة عمليات ديالي شرعت في عملية تفتيش واسعة في مناطق: جسر نارين – المحطة الغازية – قرية ساروة – ابو صخول – عين ليلة – الخلاوية، أسفرت عن العثور على عبوتين ناسفتين، و5 زوارق، و3 عجلات ودراجة نارية، و5 مضافات بداخلها مواد غذائية تم تدميرها من قبل الطيران العراقي.