القاهرة - أ ش أ

صرح وزير المالية، عمرو الجارحي، بأنه جاري العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية.

وابرز التشريعات قد الاعداد قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.

وأضاف في بيان أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا على اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد “غير الرسمي” في المنظومة الرسمية، وتفعيل عملية الحصر الضريبي، للحد من التهرب، إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي إرساء للعدالة الضريبية، وحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.

وأكد أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق المزيد من مشروعات تطوير وتحديث و”ميكنة ” خدمات وزارة المالية ومصالحها التابعة، وأيضا برامج الموازنة العامة المختلفة بما يسهم في إرساء آليات افضل لمتابعة وتنفيذ أهداف الدولة المختلفة.