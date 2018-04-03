اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

اطلق الهبوط الكبير لسهم شركة جلوبال تليكوم موجة متوقعة من البيع بهدف جني الارباح اليوم الثلاثاء وهبطت الورقة التي تمثل ثالث اكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي 14.69 % بعد رفض هيئة الرقابة المالية عرض شراء مقدم عليها.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، هبط المؤشر الرئيسي “ايجي اكس 30” الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة 1.09 % مسجلا 17492.71 نقطة. وفقد مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 1.08 % مسجلاً 3014.11 نقطة.

وخسر مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان 1.22 % مسجلاً 17983.07 نقطة. وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنحو 0.29 % ليبلغ 874.80 نقطة. وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقاً 0.23 % مسجلا 2257.01 نقطة.

وصرح سعيد الفقي مدير شركة لتداول الاوراق المالية بان تراجع سهم جلوبال تليكوم تزامن مع وصول السوق الى مرتفعات قياسية في وقت قصير جدا وهو ما يستلزم وقفة الى جني الارباح.

“السوق صعدت بشكل حاد وفي فترة وجيزة.. كان من المنطقي ان نرى عمليات جني ارباح.. تعطل صفقة جلوبال تليكوم قاد تلك الموجة”، وفقا للفقي.

واشار الى ان السوق استفادت من اجراء الانتخابات الرئاسية واقرار خفض في اسعار الفائدة على الجنية خلال الجلسات الماضية.

وتراجع سهم جلوبال تليكوم القابضة بعد سحب عرض شراء لأسهم الشركة المقدم من شركة فيون لعدم رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم منذ نوفمبر.

وافاد محمد جاب الله محلل اسواق المال بان السهم تراجع على نحو كبير ليسجل 5.69 جنيه مقابل 6.16 جنيه لدى الفتح ومتراجعا عن 6.65 جنيه امس وهو ما دفع ادارة البورصة الى تعليق التعامل على السهم 15 دقيقة.

واضاف بان هبوط السهم حفز الكثير من المستثمرين على البيع مما نال من جانب من اسهم السوق.

وتقدمت فيون بعرض شراء إجباري لنسبة 42.31 % من أسهم جلوبال تليكوم القابضة في بورصة مصر بسعر 7.9 جنيه للسهم في نوفمبر.

ويلزم القانون هيئة الرقابة المالية بالرد على عروض الشراء المقدمة لها خلال يومين عمل من تاريخ استيفاء الشركة لجميع المستندات المطلوبة لعرض الشراء.