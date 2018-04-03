بريتوريا - أ ش أ

لقي 6 عمال مناجم مصرعهم، فيما أصيب آخرون، شمال شرق جنوب إفريقيا، وذلك بعد أن أضرم مسلحون مجهولون النار في الحافلة التي كانت تقلهم إلى منجمهم.

وذكرت شرطة جنوب إفريقيا في بيان ان الهجوم وقع في قرية دريكوب بمقاطعة ليمبوبو، وأوضحت أنه وفقاً للعناصر الأولى للتحقيق، توقفت الحافلة لإحضار موظفي منجم البلاتين موديكوا؛ حيث يعملون وردية ليلية، وفي ذلك الوقت القى مسلحون مجهولون عدداً من قنابل المولوتوف على الحافلة، والتي اشتعلت فيها النيران على الفور.

وأضاف البيان، أن رجال الإسعاف توجهوا على الفور إلى مكان الحادث، وتم استخراج الجثث المتفحمة لستة عمال المنجم، ونوه إلى أن الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة هوية مرتكبي الهجوم ودوافعهم.