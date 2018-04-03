القاهرة - أ ش أ

نفى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام، من وجود تهديد وارد من الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا”، باستبعاد محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، ونادي ليفربول الإنجليزي، من المشاركة في نهائيات كأس العالم، لعدم خضوعه إلى كشف المنشطات، خلال معسكر المنتخب الوطني الأخير بسويسرا.

وأكد لهيطة أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يصله أي خطاب من الفيفا أو أي جهة أخرى بهذا المعنى.

وأضاف مدير المنتخب، أن صلاح لم يكن قد انضم بعد إلى صفوف المعسكر لدى إجراء كشف المنشطات الذي تم في اليوم الأول للمعسكر، وأشار إلى أن هذا الإجراء يتم دون الإتفاق على مواعيد مسبقة ووارد تكراره في التجمعات المقبلة للفريق، تحسباً لضم لاعبين جدد.