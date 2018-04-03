القاهرة /أ ش أ/

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم /الثلاثاء عددا من الأماكن الأثرية للوقوف على حالتها الراهنة ومتابعة أعمال التطوير بها ،تضمنت قصر الأمير طاز وزاوية الآبار ايديكن البندقداري وقبة سنقر السعدي (التكية المولويه) ومتحف جاير آندرسون, وجامع أحمد بن طولون.

وصرح الدكتور محمد عبد اللطيف إن الجولة التفقدية بدأت بزيارة قصر الأمير طاز حيث أكد وزير الآثار أهمية البدء في مشروع الترميم, بما لا يتعارض مع الفاعليات الثقافية التي يتم تنظيمها داخل القصر الذي شيده الأمير سيف الدين طاز بن عبد الله الناصري وهو من مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذي اعتقه. وقد ترقى في الوظائف .

وأنشىء هذا القصر ليكون سكنا له عام 753 هجريا. ولم يتبق من القصر إلا الجانب الجنوبي والجانب الغربي منه والصحن.

وأشار إلى أن وزير الآثار تفقد كذلك زاوية الآبار ايديكن البندقداري حيث أوصى بدراسة مشروع ترميم عاجل لها وكيفية ربطها بمسار زيارة المنطقة المحيطة بها.