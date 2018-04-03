القاهرة - أ ش أ

نفى مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات اليوم الثلاثاء ما تردد من أنباء بشأن توقف قرض الشركة البالغ 13 مليار جنيه.

وذكر المصدر أن إجراءات القرض تسير بشكل جيد وفي مسارها الطبيعي.

وأشار المصدر إلى أن الشركة المصرية للاتصالات سوف تقوم بإرسال خطاب إلى إدارة الإفصاح بالبورصة المصرية للتوضيح بشأن هذا الأمر.

وستقوم خمسة بنوك هي (الأهلي المصري وبنك مصر والتجاري الدولي ورخآ الأهلي وكريدي أجريكول) بتمويل قرض المصرية للاتصالات البالغ 13 مليار جنيه بأجل 8 سنوات لإجراء توسعات رأسمالية وتغطية تكاليف البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات الجيل الرابع.

وكانت “المصرية للاتصالات” قد حصلت على رخصة الجيل الرابع للمحمول في سبتمبر 2017 وقامت بسداد 5.2 مليار جنيه أي ما يعادل 73.4 % من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه نصفها بالدولار على أن يتم تقسيط الباقي على 4 سنوات.