وكالات

تحتفي فرقة الرقص المسرحي الحديث اليوم الثلاثاء بمرور اليوبيل الفضي على تأسيسها حيث تقدم عرض ” إيكاروس” الذي شهد ميلاد الفرقة وهو من تصميم وإخراج وليد عوني برؤية جديدة وذلك على مدار اليوم والغد في الثامنة مساءً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

العرض يتناول فكرة الطموح والصعود ومستلهم من الأسطورة اليونانية القديمة التي تحمل نفس الاسم، وتدور حول إيكاررس ابن ديدالوس المحتجز مع أبيه في متاهة جزيرة كريت عقابا لهما من مينوس ملك الجزيرة، فيحاولان الهرب من خلال الاستعانة بأجنحة ثبتاها على ظهريهما بالشمع وأثناء هروبهما من المنفى حلق إيكاروس قريبا من الشمس متجاهلا نصيحة والده، فسقط صريعا بعد أن أذابت أشعة الشمس الأجنحة.

يذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث تأسست عام 1993، وتعد الأولى من نوعها في مصر والعالم العربي، وتم تكليف الفنان وليد عوني من قبل وزارة الثقافة بالعمل كمخرج ومصمم ومديرا فنيا لها، وانطلقت مسيرتها لتحقق خلالها نجاحاً كبير نتج عن الموضوعات التي تناولتها العروض في الفنون والحضارة المصرية والعربية وغيرها من الأفكار المبتكرة والمتجددة .