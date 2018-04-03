الرياض - أ ش أ

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية اليوم الثلاثاء رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة المصدرة من مصر إلى المملكة على أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

ويأتي القرار بناء على التزام الجهة الرقابية في مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنعة من مصر.

وكانت الهيئة حظرت مؤقتا في يناير الماضى استيراد الجوافة المجمدة والمصنعة من مصر، بسبب التلوث بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميا.