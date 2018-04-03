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يعود النجم هانى سلامة غدا الأربعاء لتصوير عدد من المشاهد الداخلية والخارجية لمسلسل “فوق السحاب” داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وهو المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وحصل هاني وفريق عمل المسلسل على إجازة اليوم الثلاثاء، قبل الانتقال لديكور جديد داخل مدينة الإنتاج.

يشارك في بطولة مسلسل “فوق السحاب” سيتفاني صليبا، إبراهيم نصر، عفاف شعيب، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، عزة مجاهد، منى عبد الغنى، نهال عنبر، شادى ألفونس، وتونى ماهر، من تأليف حسان دهشان، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.