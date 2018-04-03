اخبارمصر - د.هند بدارى

افتتحت اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع منظمة اليونسكو المرحلة الثالثة من المشروع الوطني (تعزيز العلم والتكنولوجيا والمعلومات في حماية البيئة ودعم استغلال الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية لليونسكو .

وتأتى المرحلة ضمن برنامج المساهمة لمنظمة اليونسكو للعام 2016/2017 وذلك خلال الفترة من 1- 4 أبريل الجارى، بمقر الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تستهدف هذه المرحلة تعريف الشباب المتدربين والبالغ عددهم (40 شاباً) من وزارتى البيئة، والإنتاج الحربى وهيئة المجتمعات العمرانية، والوحدات المحلية بالبحر الأحمر ومرسى علم، وبعض الجامعات بأهم المشروعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، وزيارة عدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية مثل : (مدينة برج العرب الجديدة كنموذج للتنمية المستدامة.