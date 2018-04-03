اخبارمصر - د.هند بدارى

افتتح د.محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل المشاورة الوطنية حول “أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية” باحد فنادق القاهرة برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي ود. غيث فريز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالدول العربية.

وصرح صقر بانه سيتم عرض مسودة “أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية” واستقصاء آراء ومقترحات المشاركين من الجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية المعنية حول نصها بالإستفادة من التجربة المصرية.