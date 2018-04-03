بنجالورو - رويترز

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما ارتفعت بأكثر من 1 % في الجلسة السابقة فيما تظل خسائر الأسهم العالمية نتيجة لمخاوف من نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة تدعم المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1339.60 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن قد صعد 1.3 % يوم الاثنين مسجلا أكبر مكاسب يومية بالنسبة في أسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1343.60 دولار للأوقية.

وذكر سام لولين المتعامل في إم.كيه.إس ان انخفاض الذهب يرجع على الأرجح لتصفية مستثمرين صينيين مراكز قبل عطلة يومي الخميس والجمعة.