القاهرة ـ أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الثلاثاء مصرع 7 مواطنين وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق (القطامية / العين السخنة) اتجاه السويس بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي ، وحالات الوفاة إلي مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه كسور بالعمود الفقرى وبالساق والساعد ، واشتباه نزيف داخلي بالمخ وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد ، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.