اخبارمصر - احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر ان ميناء سفاجا يشهد اليوم توديع اول افواج العمرة على متن العبارة محبة و عليها 741 معتمر متجهة الى ميناء ينبع حيث تم تشغيل العبارة لنقل المعتمرين على الخط الملاحى سفاجا / ينبع بمعدل رحلتين اسبوعيا .

ومن جانبه شدد اللواء هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع محافظة البحر الاحمر و مجلس مدينة سفاجا و اعضاء المجتمع المينائى لتوفير كافة الخدمات و سرعة انهاء اجراءات السفر و الوصول لمعتمرى بيت الله الحرام و العمل على زيادة عدد العاملين بالجوازات و تذليل كافة العقبات .

و التأكيد على الوكلاء الملاحيين و السياحيين على ضرورة تأكيد الحجز على رحلات العبارات و عدم وصولهم الى الميناء الا قبل السفر بـ 4 ساعات فقط لمنع التكدس امام الميناء و كذا ادراج بيانات تذكرة الركاب بتاريخ السفر و رحلة العبارة مع تواجد ممثلين عنهم مع ادارة الميناء لسرعة حل اى مشكلة فى حينه و تم نشر خط ساخن عليهم لسرعة التواصل مع الهيئة .

على جانب اخر تم الزام شركات العبارات العاملة بالموانى بفتح مكاتب لها بقرية الحجاج بمدينة سفاجا و التأكيد على التزام العبارات بالاعداد المسموح بها مع الالتزام بكافة اجراءات السلامة البحرية .

واشار يوسف انه تم التنسيق مع ادارة مرور محافظة البحر الاحمر و مجلس مدينة سفاجا بتوجيه باصات الركاب الى قرية الحجاج و ليس امام الميناء وسرعة مغادرة باصات الركاب العائدين من الخارج مع التزام شركات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالميناء بتوفير باصات لنقل الركاب الى محافظتهم .

كما تم تكثيف اعداد الحمالين لخدمة الركاب و متابعتهم بصرامة لعدم استغلال الركاب و عدم السماح بدخولهم الى الميناء الا ساعة دخول العبارات للموانى و لمن يحمل تصريح فقط وتم ألغاء اجازات العاملين القائمين بخدمة الركاب و تكثيف العمل بصالات السفر و تواجدهم على مدار 24 ساعة فى حالة وجود عبارات على الارصفة .

و تم التنسيق مع ادارة الحجر الصحى بالميناء لتوفير الاسعافات الاولية و التأكيد على ضرورة تواجد سيارة اسعاف مجهزة بالاسعافات الاولية بجوار العبارات اثناء صعود الركاب لخدمة الركاب و نقل الحالات الحرجة فى حالة الضرورة و تزويد الصالات بكافة الاسعافات الاولية .