القاهرة -أ ش أ

نعى المجلس الأعلى للثقافة الكاتب والروائي الكبير أحمد خالد توفيق الذي رحل عن عالمنا، مساء أمس الإثنين، عن عمر يناهز الـ 55 عاما، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

واوضح أمين المجلس الأعلى للثقافة الدكتور حاتم ربيع, إن رحيل الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، كان مفاجئة للوسط الثقافي ولمحبيه، وكان يتمتع الكاتب الراحل بشعبية كبيرة، كما كان يتسم بالتواضع، بالإضافة إلى كتاباته المتميزة في مجال الخيال العلمي وقصص الرعب، حيث أصدر العديد منها “فانتازيا، سافاري، ما وراء الطبيعة”.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن “العراب” أحمد خالد توفيق كما أطلق عليه محبوه، الذي رحل في هدوء عن عالمنا له العديد من الأعمال الأدبية المتميزة منها أيضا روايات “يوتوبيا، في ممر الفئران، مثل إيكاروس”، والعديد من المجموعات القصصية، مشيرا إلى أن الكاتب الكبير رحل بجسده ولكن أعماله باقية للأجيال القادمة.

وولد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو 1962 في مدينة طنطا بمحافظة الغربية وتخرج فى كلية الطب عام 1985 وحصل على الدكتوراة في طب المناطق الحارة عام 1997، واتسمت كتاباته بالسخرية وسهولة السرد، وكان يرى أن الكتابة لا يجب أن “تعذب القارئ أو أن تشعره بالهزيمة أو الفشل”.