القاهرة - أ ش أ

شهدت أسعار صرف الدولار استقرارا نسبيا خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في عدد من البنوك العاملة في مصر وبلغ متوسط سعر صرف الدولار 17.56 جنيه.

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر صرف الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر ليسجل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع وفي البنك العربي الأفريقي استقر سعر الدولار ليسجل 17.58جنيه للشراء و17.68جنيه للبيع واستقر سعر صرف الدولار بالبنك الأهلي اليوناني عند مستوى 17.58جنيه للشراء, و17.68جنيه للبيع.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر سعر الدولار عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع. وارتفع سعر الدولار ببنك القاهرة بمقدار قرشين ليسجل 17.60جنيه للشراء و17.70جنيه للبيع .

وارتفع بمقدار قرش واحد في البنك التجاري الدولي ليصل إلى مستوى 17.59 جنيه للشراء و17.69جنيه للبيع وزاد سعر الدولار بمقدار قرش واحد في بنك البركة ليسجل 17.61جنيه للشراء و17.71جنيه للبيع. وتراجع سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية بمقدار واحد قرش ليسجل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.