اخبار مصر - ايمان صلاح الدين- ايناس البسيونى

بعث وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار برقية تهنئة لعبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه بفترة رئاسية ثانية ، واعرب فيها عن أصدق مشاعر الامتنان والاعتزاز بثقة الشعب المصري العظيم لشخصه الكريم لتولى المسئولية في فترة رئاسية ثانية .

كما تقدم خالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية ثانية.

واعرب لوزير عن تمنياته للرئيس بدوام التوفيق والسداد فى المرحلة المقبلة والمهمة من عمر الوطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة بما فيه الخير لمصر وشعبها العظيم.

وأشاد الوزير بالصورة المشرفة للانتخابات الرئاسية والتي شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، وكذلك المشاركة القوية للشعب المصري فى الانتخابات والتي عكست مدى وعي الشعب المصرى وإرادته الحرة، فضلًا عن الحس الوطنى والإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن ووقوفه إلى جانب قيادته السياسية لمواصلة بناء الدولة المصرية الحديثة والعبور بالوطن نحو مستقبل أفضل.