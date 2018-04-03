القاهرة -أ ش أ

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي, اليوم الثلاثاء الشائعات التي تحدثت مؤخرا عن خروج مسلسل (لعنة كرمة) من سباق رمضان المقبل.

ونشرت هيفاء وهبي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صورة لها من كواليس العمل في الفيلا التي يجري التصوير فيها حاليا، رافضة الإفصاح عن شخصيتها في العمل.

يشارك في بطولة المسلسل: عبير صبري، وسماح أنور، وخالد زكي، وإيناس كامل، وباسل الزارو، وشيرين، وتأليف عبير سليمان، وإخراج خيري بشارة.